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Pilkada 2018

Ini DCS Partai Gerindra untuk DPR RI, Siapa Pilihan Anda?

Selain mereka, beberapa nama populer yang siap bertarung yakni Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Idris Manggabarani.

Ini DCS Partai Gerindra untuk DPR RI, Siapa Pilihan Anda?
Handover
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azikin Solthan (kaos hitam) bersama calon gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo ikut dalam Pilkada Damai di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulsel, Minggu (18/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah merilis Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk kursi DPR RI.

Beberapa nama yang masuk yakni tiga petahana yakni Azikin Solthan, Iwan Aras dan Felicitas Tallulembang.

Selain mereka, beberapa nama populer yang siap bertarung yakni Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Idris Manggabarani.

Selain itu ada nama, mantan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, mantan bupati Sinjai Andi Rudiyanto Asapa, mantan Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung dan Ketua PKK Luwu sekaligus istri dari Andi Mudzakkar, Andi Tenri Karta. 

Sulsel I
*Azikin Solthan
*Misrayanti
*Idris Manggabarani
*Amir Mahmud
*Anwar Moka
*Patmawati
*Irmawaty Habie
*Arief A Bisma

Sulsel II
*Andi Iwan Aras
*Andi Rudiyanto Asapa
*Andi Nurlinda
*Mursalin
*Herman Agus Mahmud
*Prilia Erica
*La Kama Wiyaka
*Nurul Chamsyany
*Muzakkir

Sulsel III
*Felicitas Tallulembang
*Arsyad Kasmar
*Agus Arifin Nu'mang
*Andi Tenri Karta
*La Tinro La Tunrung
*Djumriati
*Idham Halid. (*)

Tags
DPR RI
Daftar Nama Caleg Partai Gerindra
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Nurul Adha Islamiah
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