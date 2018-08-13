Ini Caleg DPR RI dari PKS, Siapa Pilihan Anda?
Sejumlah nama yang ikut bertarung yakni Ariady Arsal (legislator DPRD Sulsel), Andi Mustaman (mantan legislator DPRD Sulsel).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengeluarkan Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (13/8/2018).
Sejumlah nama yang ikut bertarung yakni Ariady Arsal (legislator DPRD Sulsel), Andi Mustaman (mantan legislator DPRD Sulsel).
Selain ada nama Akmal Pasluddin (legislator DPR RI) dan Asriady Samad (mantan calon wakil walikota Parepare).
Dapil Sulsel I
*Ariady Arsal
*A. Mustaman
*Hasnah Cuppa
*Muhammad Isradi Zainal,
*Sitti Arifah
*Sarwandi Eka Sarbini
*Andi Ruchyani Mappanyompa
Sulsel II
* Andi Akmal Pasluddin
*Abdul Azis Zainuddin Saleng
*Sri Sulastri
* Muh Husni Hasan
* Yulia Amriani Dzuhrah
* Rustang Ukkas
*Jamra
* M. Yahya Rasyid
*Asriady Samad
Sulsel III
*Zulchaidir
*Ariefyanto Arsjad
*Prima Eyza Purna
*Brigjen Tni (Purn) Muslimin Akib
*Yuni Fitriyani Natsir
*Sinar Ahmad
*Achmad
Caleg manakah yang menjadi pilihan Anda?. (*)
-
Indira Jusuf Ismail dan Putri Sulungnya Saling Bertarung Jadi Anggota DPR RI di Dapil I Sulsel
-
KPU RI Hanya Loloskan Bacaleg DPR RI Partai Hanura di Dua Dapil Sulsel
-
Politisi Senior PKS Ini Sebut Kemungkinan Mahfud MD Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi
-
DCS PKS di Luwu Utara Tercatat 35 Orang
-
Felicitas Tallulembang Serahkan Bantuan Alsintan di Toraja Utara