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Pilkada 2018

Ini Caleg DPR RI dari PKS, Siapa Pilihan Anda?

Sejumlah nama yang ikut bertarung yakni Ariady Arsal (legislator DPRD Sulsel), Andi Mustaman (mantan legislator DPRD Sulsel).

Ini Caleg DPR RI dari PKS, Siapa Pilihan Anda?
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ekspresi Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahera (PKS) Sulsel, Ariady Arsal. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengeluarkan Daftar Caleg Sementara (DCS) untuk DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (13/8/2018).

Sejumlah nama yang ikut bertarung yakni Ariady Arsal (legislator DPRD Sulsel), Andi Mustaman (mantan legislator DPRD Sulsel).

Selain ada nama Akmal Pasluddin (legislator DPR RI) dan Asriady Samad (mantan calon wakil walikota Parepare).

Dapil Sulsel I

*Ariady Arsal
*A. Mustaman
*Hasnah Cuppa
*Muhammad Isradi Zainal,
*Sitti Arifah
*Sarwandi Eka Sarbini
*Andi Ruchyani Mappanyompa

Sulsel II
* Andi Akmal Pasluddin
*Abdul Azis Zainuddin Saleng
*Sri Sulastri
* Muh Husni Hasan
* Yulia Amriani Dzuhrah
* Rustang Ukkas
*Jamra
* M. Yahya Rasyid
*Asriady Samad

Sulsel III
*Zulchaidir
*Ariefyanto Arsjad
*Prima Eyza Purna
*Brigjen Tni (Purn) Muslimin Akib
*Yuni Fitriyani Natsir
*Sinar Ahmad
*Achmad

Caleg manakah yang menjadi pilihan Anda?. (*)

Tags
DPR RI
PKS
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Nurul Adha Islamiah
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