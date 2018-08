CitraLand Tallasa City Tawarkan Bunga Rendah untuk Nasabah BCA

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen CitraLand Tallasa City Makassar memberikan penawaran spesial berupa bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) rendah kepada nasabah PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.

Bunga KPR yang ditawarkan kepada nasabah BCA ialah 5,61 fix dua tahun tanpa pengendapan dana dan dengan down payment (DP) Rp 40 persen sudah bisa KPR.

"Sudah ada yang minat diacara BCA Expo kemarin namun mereka memang belum deal. Tapi respon mereka cukup bagus," kata Marketing Executive CitraLand Tallasa City Makassar, Sammy, Minggu (12/8).

Sammy menambahkan, saat ini yang dipasarkan ialah rumah, ruka dan tanah Kavling.

Untuk rumah, ada tipe 59 yang paling kecil dengan dua kamar.

"Sejauh ini yang banyak diminati ada tipe 59 yang paling kecil dengan satu lantai, dua kamar. Harganya mulai Rp 800 jutaan," kata Sammy memberikan keterangan.

Ia menegaskan bahwa serah terima hanya tiga tahun setelah DP dan tahun 2020 mendatang pihaknya akan lakukan serah terima untuk customer yang ambil tahun 2017.

Dimana untuk rumah total unit yang akan dibangun ialah 736 rumah dan sudah sold out atau terjual sekitar 400 an jadi stok tersisa sekitar 300 an unit.

"Berkas yang diperlukan jika minat hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP plus tanda jadi Rp 10 juta," ungkap Sammy saat ditemui di lokasi pameran BCA Expo 2018.(*)