TRIBUN-TIMUR.COM - VIRAL! Detik-detik Via Vallen Tumbang saat Selfie di Atas Panggung, Penonton Histeris

Penyanyi dangdut yang sedang naik daun karena lagunya yang berjudul 'Sayang', Via Vallen jatuh pingsan ketika sedang konser di Lapangan Tembiring, Demak. jumat (10/8/2018) malam.

Via yang sedang dalam pose mengambil gambar selfie bersama para penonton yang datang ke konsernya tersebut langsung terjatuh di atas panggung dan membuat para kru dan penonton histeris.

"Foto dulu bentar," ujar Via sebelum ia jatuh pingsan.

VIRAL! Detik-detik Via Vallen Tumbang saat Selfie di Atas Panggung, Penonton Histeris ()

Setelah memasang gaya mengambil gambar, dan mengeklik beberapa foto ia pun langsung jatuh diatas panggung dan membuat handphone yang digunakannya terpental.

Para kru pun langsung menggotongnya ke belakang panggung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Belum diketahui pasti apa penyebab dari pingsannya penyanyi cantik asal Surabaya ini. Di video yang di unggah oleh akun gosip @lambenyinyir pun video pingsannya Via Vallen tersebut banyak mengundang komenta para netizen.

"Kerja bagai kuda gitu akibatnya. Kecapean. Saya jg pernah. Get well soon Via Vallen," ujar akun @wahyu_hard

"Kecapean, sbuk manggung ksana kesini, naik peswat trus, sjak lburan nonstop kerja, jam 12 siang ini di sctv besok lagi ada, beberapa hari lagi menuju asian games semoga sehat selaluuu," tulis @verlina95.

Baca: Empat Petani Sulsel Ditangkap Densus Mabes Polri di Bone dan Luwu Timur

Baca: Ini Agenda Lengkap Annual Tournament Galesong Group 2018, Fun Run 5K Inbox x

Baca: Persib Bandung Ditekuk Mitra Kukar, Mengapa Mario Gomez Curiga Ada Wasit Titipan dari PSSI?

https://www.instagram.com/p/BmUqU-sDBC-GAW493rwdoh3tIQNUWC6Mvl0g580/?taken-by=lambenyinyir

Via Vallen Pingsan (Instagram Lambe Nyinyir)

https://www.instagram.com/p/BmUsWKlhEDE/?taken-by=lambe_turah