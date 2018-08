Semarak Pesta Kemerdekaan, CCBC Hadirkan Pojok Kuliner di MaRI

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Celebes Cooking and Baking Community (CCBC) menghadirkan Pojok Kuliner di Public Plaza Mal Ratu Indah, Jl Dr Sam Ratulangi No 35, 11-12 Agustus 2018 mulai pukul 10.00-22.00 wita.

Event ini menjadi wadah berkumpulnya pengusaha dan pecinta kuliner di wilayah Indonesia, khususnya Makassar.

Tujuannya untuk menyatukan pengusaha dan pecinta kuliner dengan berbagi informasi seputar kuliner dan mendorong enterpreneurship di bidang kuliner.

CCBC dibentuk sejak 1 April 2014, rutin menggelar Pojok Kuliner dan menjadikannya kegiatan akbar tahunan untuk memperkenalkan produk andalan dari para member.

Hal tersebut diungkapkan Panitia Pojok Kuliner 2018, Anti.

"Kami ingin memperkenalkan produk-produk member yang selama ini kami hanya jualan online dimana produk member kami, cita rasanya menggoda," katanya melalui rilisnya pada tribun-timur.com, Sabtu (11/8/2018).

Dikatakannya, festival kuliner keren ini menghadirkan aneka kuliner buatan tangan para punggawa UMKM terkenal di Makassar, serta para bakulan/penjual kue rumahan, yang memiliki rasa dan kwalitas tinggi.

Event ini akan dimeriahkan, dengan lomba menghias tumpeng mini tema kemerdekaan (5-10porsi), lomba menghias cake, demo with Zeelandia Indonesia (materi : salak cake, varian donat, banana raisin moist cake), talkshow with Pertamina.

Akan digelar pula lomba mewarnai anak TK dan SD dongeng by kakak Mangga, lomba 17 san, lomba menghias donat, demo make up gratiss by Wardah dan omba fashion show tingkat SD. (*)