Buah Naga Hanya Rp 2.890 Per 100 Gram di Hypermart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Hypermart Mal Panakkukang Makassar menaawarkan Special Price untuk aneka buah, sayur dan daging. Penawaran hingga 16 Agustus 2018.

Data dihimpun TribunTimur.com, Sabtu (11/8/2018), buah naga ditawarkan dengan harga Rp 2.890 per 100 gram.

Pepaya California seharga Rp 845 per 100 gram. Mangga Gedong seharga Rp 3.790 per 100 gram.

Lalu Pear Packham per 100 gram seharga Rp 4.190. Apel Royal Galang NZ seharga Rp 7.790 per 100 gram. Anggur Black Seedless per 100 gramnya seharga Rp 7.790.

Begitu juga dengan Jeruk Medan Super seharga Rp 4.190 per 100 gram. Kiwi Gold Zespri Punet per pack seharga 46.900. Prima Tomat seharga Rp 2.590 per 100 gram.

Selanjutnya ada Okra per pack seharga Rp 15.500. Jagung Acar seharga Rp 13.900 per 250 gram.

Daun Bawang Besar per ikatnya seharga Rp 12.900.

Untuk daging ada Ayam Paha Bawah per 100 gram seharga Rp 5.990.

Daging Giling Premium seharga Rp 9.990 per 100 gram. Beef Oxtail seharga Rp 15.590 per 100 gram.

Ada pula Cedea Siomay seharga Rp 62.900 per 500 gram.

Udang Kupas Super seharga Rp 15.990 per 100 gram. Otak-otak Frozen seharga Rp 3.490 per 100 gram.(*)