Yuk Kenal Lebih Dekat dengan GM Four Points by Sheraton Makassar

GM Four Points I Gede Sujana (kanan) berfoto bersama Nurdin Abdullah

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana memiliki pengalaman dalam pelayanan lebih dari 20 tahun, dimulai sebagai Supervisor Food & Beverage (F&B) di Mana Mana Beach Club Bintan tahun 1997. Dengan keinginan keras serta visioner, Gede pindah ke Banyan Tree Golf Club.

Setelah dua tahun sebelumnya mengadu keberuntungan di Brunei, sebagai Restaurant Manager di The Empire Hotel & Country Club.

Kemudian di tahun 2007, Gede kembali ke Indonesia sebagai Direktur Restaurant dan Bars di Four Season Hotel Jakarta sebelum melanjutkan ke Ritz-Carlton Jakarta di 2008, sebagai Asisten Direktur F&B.

Selama masa jabatannya di The Ritz-Carlton Jakarta, dia juga diminta untuk membantu F&B operation selama acara Grand Prix F1 di The Ritz-Carlton Singapore. Di tahun 2010, Gede pindah ke The W Bali sebagai Direktur F&B.

Lalu di 2016, dia mendapatkan promosi untuk menjabat posisi Manager Hotel di Sheraton Grand Jakarta Gandaria. Selama masa jabatannya di The Sheraton Grand, Hotel ini mendapatkan penghargaan F&B Excellence Award, Pertumbuhan tertinggi di Food & Beverage dan Hotel of The Year di Maret 2018.

Selain itu, saat di Sheraton Grand, Gede juga diperbantukan di FairField By Marriott Belitung selama 5 bulan sebagai Task Force General Manager sampai Grand Opening Hotel di April 2018.

Dengan mendapatkan sertifikat dari SHATEC di Singapore dalam Managemen Pelayanan Food & Beverage melengkapi pengalaman Management yang telah dimiliki pria hobi baca ini. (*)

Biodata Singkat

Nama lengkap: I Gede Sujana

Panggilan: Gede

Lahir: 4 January 1975

Nama Istri: Maya SUJANA

Jumlah Anak: 2

Pendidikan:

- SMAN : SMAN 1 Singaraja, BALI

- S1: Shatec School Singapore

Makanan favorit: Nasi Campur BALI

Minuman: Ice Lemon tea, extra lemon

Maskapai penerbangan favorit: Garuda Indonesia

Jam tangan: Rolex

Smartphone: IPhone

Musik favorit: R&B

Bacaan favorit: Management technique - The best US Navy Ship

Merek tas: LV

Merek sepatu Formal: Andrew/Pedro

Hobi: Kuliner dan running