Suzuki Suguhkan Program Menarik di GIIAS 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gaikindo Indonesia International Show (GIIAS) 2018 turut disemarakkan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) yang membuka booth sepeda motor di Hall 2Q, Indonesia Convention Expo (ICE), BSD hingga Minggu besok (12/8/2018).

Deretan produk sepeda motor terbaik dan program menarik disuguhkan kepada pengunjung agar menambah keuntungan calon konsumen dalam memiliki sepeda motor Suzuki terbaru.

Pengunjung dapat melihat langsung kehadiran produk terbaru Suzuki GSX150 Bandit yang baru saja diperkenalkan kepada publik, 2 Agustus 2018 lalu. Kemunculannya sebagai motor sport naked harian yang nyaman akan segera bisa dimiliki oleh publik dalam waktu yang tak lama lagi.

Selain itu, pengunjung juga dapat melihat GSX-R150 dan GSX-S150 dengan warna terbaru yang sporty.

Untuk yang sedang mencari sepeda motor harian, Suzuki menyediakan skutik terbarunya NEX II yang ramping dan stylish sesuai gaya hidup masa kini. Tak ketinggalan All New Satria F150 dan Address FI yang sanggup menjawab kebutuhan transportasi dan bergaya publik di Indonesia.

Keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengunjung GIIAS 2018 antara lain bisa memanfaatkan program penjualan seperti tanda jadi pembelian sepeda motor yang ringan yaitu Rp 100 ribu ataupun down payment mulai dari Rp 300 ribusaja.

Selain itu, calon konsumen yang membeli tipe motor Suzuki apapun juga akan mendapatkan jaket ekslusif Suzuki secara langsung.

Sedangkan khusus bagi calon konsumen GSX-R150, GSX-S150 dan All New Satria F150 juga mendapatkan kesempatan mengikuti undian program Suzuki Ready To MotoGP yang berhadiah nonton balap MotoGP secara langsung di Malaysia.

Bagi konsumen yang telah memiliki sepeda motor Suzuki pun bisa berbelanja produk aksesoris, apparel (SGA) maupun spareparts (SGP) dan pelumas (SGO) dengan harga yang lebih terjangkau, berkat diskon sebesar 20% yang diberikan.

Marketing 2W Section Head PT SIS, Banggas FS Pardede dalam rilisnya Jumat (10/8/2018) menuturkan, pengunjung yang sedang melihat-lihat sepeda motor Suzuki pun juga bisa mendapatkan merchandise menarik dengan mengikuti beragam games yang tersedia di booth Suzuki.



"Deretan produk dan program yang kami hadirkan di booth sepeda motor Suzuki memberikan banyak pilihan dan keuntungan bagi pengunjung sekaligus calon konsumen Suzuki di GIIAS 2018. Kesempatan ini ada baiknya dimanfaatkan dengan baik agar pengunjung bisa pulang dengan semakin puas," katanya. (*)