PPs Unismuh Jajaki Kerja Sama Bidang Akademik dengan UTM Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Timur, Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar terus melakukan penjajakan kerja sama dengan sejumlah pihak untuk internasionalisasi.

Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr H Darwis Muhdina bertolak ke School of Education, Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSH) Universitas Teknologi Malaysia (UTM), Johor Baru, Malaysia.

Ia bertemu dengan Chair of School of Education Associate Prof Dr Azlina Bt. Mohd Kosnin. Pada pertemuan tersebut kata Darwis, ia membahas secara detail kegiatan-kegiatan kerjasama akademik yang akan dilakukan antara School of Education, FSSH UTM dengan program PPs Unismuh Makassar.

"Beberapa di antara kerja sama akademik yang kami bahas antara lain mencakup program pengajaran bersama dosen, penelitian, publikasi dan seminar bersama, praktek pengalaman lapangan internasional bagi mahasiswa dan kegiatan akademik lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak tentunya," tutur Darwis, Jumat (10/8/2018) malam.

Baca: Di PPs Unismuh, Prof Jasruddin Bicara Pengembangan Pendidikan Revolusi Industri

Baca: Mahasiswa Sospol Unismuh Kunjungi Masjid Ridha Alla Tonglo Tana Toraja

Penjajakan kerja sama tersebut, kata Darwis, sebagai salah satu upaya internasionalisasi program pascasarjana Unismuh Makassar dan pemberian pengalaman internasional bagi mahasiswa dan dosen pascasarjana Unismuh Makassar.

Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pembaharuan nota kesepahaman antara Unismuh Makassar dan UTM yang telah berakhir yang dirintis terlebih dahulu oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh Makassar.

Salah satu program yang sudah aka dilaksanakan Desember 2018 mendatang, yaitu sejumlah mahasiswa dan dosen program pascasarjana Unismuh Makassar akan berkunjung ke School of Education, FSSH, UTN untuk mengadakan kolaborasi akademik dalam pembelajaran.

Darwis ditemani Asdir II Pascasarjana Unismuh Dr Muhlis Madani serta Ketua Prodi Magister Pendidikan Dasar, Sulfasyah saat bertandang ke UTM.(*)