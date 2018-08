HI Unibos Gandeng Unair Susun Kurikulum 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Bosowa (Unibos) Makassar menggelar lokakarya kurikulum 2018 di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung I Unibos, Jumat (10/8/2018).

Lokakarya tahun ini menjadi sangat istimewa karena HI Unibos tak hanya melibatkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Arief Wicaksono, Ketua Prodi HI Zulkhair Burhan dan para Dosen Prodi HI Unibos, tapi juga menghadirkan Ketua Departemen HI Unair Muttaqien PhD.

Dengan mengusung topik Creating a Systemic Academik Culture, lokakarya kurikulum diharapkan sesegera mungkin memberi perubahan bagi Prodi HI Unibos yang memiliki target untuk meraih akreditasi A pada visitasi kedepan.

“Lokakarya kurikulum ini memang merupakan acuan dari Kemenristek Dikti yang memang harus dijalankan. Tetapi untuk pengembangan HI Unibos kedepan, langkah pertama yang dilakukan adalah perbaikan kurikulum yang sesuai dengan visi misi prodi, fakultas dan universitas," kata Ketua Prodi HI Unibos Zulkhair Burhan.

Kurikulum yang baru HI tersebut akan berbeda dari segi pengembangan HI Unibos sebelumnya.

"Dalam kurikulum baru yang akan kami bentuk lebih berfokus untuk menonjolkan ciri khas HI Unibos pada setiap mata kuliah yang menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Ini akan kami ukur dengan melihat pohtensi lulusan yang terserap di insudtri," tuturnya.

Sementara Ketua Departemen HI Unair, Muttaqien mengatakan penyusunan kurikulum tidak hanya untuk meningkatkan daya saing tetapi juga harus dibentuk secara spesifik sesuai nilai jual yang dimiliki.

“Harus ditentukan dulu keunggulan yang dimiliki, potensi yang bisa menjadi nilai jual, dan bagaimana proses didik di HI Unibos. tetapi untuk Unibos akan lebih baik berfokus sesuai dengan visi misi perguruan tinggi dan korporasi yang berfokus pada lulusan entrepreneurship," jelasnya.

Lokakarya ini turut dilakukan bersama salah satu tim penjaminan mutu Universitas Hasanuddin (Unhas), Agus Salim dan Ketua Tim Penjaminan Mutu Unibos, Asrul Hidayat.(*)