Bawang Merah Turun Harga di LOTTE Mart Mal Panakkukang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar kembali merilis promo turun harga untuk aneka produk, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 17 Agustus 2018.

Pantau Tribun, Jumat (10/8/2018) promo turun harga di antaranya Bawang Merah dari Rp 3.990 per 100 gram menjadi Rp 3.590. Bawang Putih Honan dari Rp 3.590 per 100 gram menjadi Rp 3.390.

Lalu Lemon Import dari Rp 5.250 per 100 gram menjadi Rp 4.750. Pear Century dari Rp 2.350 per 100 gram menjadi Rp 1.990. Melon Sky Rocket dari Rp 990 per 100 gram menjadi Rp 850.

Selanjutnya ada Daging Rawon dari Rp 10.890 per 100 gram menjadi Rp 9.980. Sosis Ayam Curah dari Rp 7.600 per 100 gram menjadi Rp 6.490. Cumi Bangka dari Rp 8.590 per 100 gram menjadi Rp 7.950.

Ada pula penawaran produk merdeka yaitu serba 17 ribu seperti Tomat dari Rp 1.990 per 100 gram menjadi Rp 1.700. Telur Ayam Kampung isi 6 dari Rp 19.500 menjadi Rp 17 ribu.

Untuk minyak goreng ditawarkan dengan special price yaitu Rosebrand minyak goreng 2L dari Rp 27.500 per pouch menjadi Rp Rp 23.900. FS minyak goreng dari Rp 24.300 per pouch menjadi Rp 20.900.

Sementara Farmhouse smoked beef 225 gram, sosis sapi goreng 24 pc 720 gram diskon 15 persen sehingga harga per bungkus mulai Rp 57 ribu. Sumber Prima Bakso BX 50's per bungkus hanya Rp 47.500.(*)