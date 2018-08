Putri Cantik Amien Rais Menangis Bujuk Ustadz Abdul Somad Mau Jadi Cawapres Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM - Putri Amien Rais, Hanum Rais menuliskan sebuah kicauan usai dirinya menjadi narasumber di acara Indonesian Lawyer Club (ILC) pada Selasan (7/8/2018).

Dalam cuitan tersebut, Hanum mengaku bahwa selepas pulang dari acara ILC, ia langsung memeluk anak-anaknya.

Hanum Rais mengaku bahwa perasaaanya saat itu bercampuk aduk.

Ia menyebut bahwa dirinya sudah berusaha menampilkan yang terbaik dari dirinya.

"Gak ada yang ngalahin nikmatnya pulang dari acara ILC capek ngantuk campur campur trus meluk anak satu satunya sedang bobok manis si #iamsarahza then I said: I have done my best. My part. Let Allah do the rest. Selamat istirahat," tulisnya.

Sebelumnya, Hanum Rais menjadi pembicara di acara ILC yang ditayangkan pada Selasa (7/8/2018).

Hanum Rais mengatakan apabila apa yang ia sampaikan dalam acara tersebut terlepas dari sang ayah.

Dalam acara tersebut, Hanum Rais mengatakan bahwa dirinya mewakili suara jutaan masyarakat Indonesia yang berharap agar Ustaz Abdul Somad (UAS) bersedia untuk menjadi cawapres.

Hanum Rais tampak mulai menahan tangis ketika ia mengungkapkan siapa yang ia wakili.

"Saya ingin menangis, jutaan, puluhan juta bahkan, masyarakat Indonesia yang setelah Ijtima Ulama itu merasa mendapatkan oase yang luar biasa, mendapatkan tidak hanya oase malahan, telaga air yang kemudian memuaskan dahaga keinginan mendapatkan pemimpin yang benar-benar datang dari masyarakat. Yang benar-benar datang dari rakyat bawah," katanya.