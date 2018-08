Premi Rp 26 Ribu, Asuransi Ini Beri Pertanggungan Penyakit Menular

TRIBUN-TIMUR.COM - Berawal dari tingginya jumlah penyebaran penyakit kronik dan menular di Indonesia, masyarakat sebaiknya ‘melek’ dengan produk asuransi sebagai upaya perlindungan diri.

Jika biasanya stigma masyarakat terhadap asuransi cukup mahal, hal ini tidak berlaku untuk produk asuransi Jagadiri.

Jika sebelumnya Jagadiri memiliki asuransi kesehatan meliputi Jaga Sehat, Jaga Sehat Plus dengan nilai pengembalian premi, serta Jaga DBD, kali ini melengkapi produk asuransi kesehatan, diluncurkan produk Jaga Sehat Pilihanku.

Produk ini memudahkan masyarakat memilih premi dan manfaat yang diinginkan, apakah hanya rawat jalan saja, rawat jalan plus pembedahan atau pilihan benefit lengkap dari rawat inap plus pembedahan plus rawat jalan.

Layanan baru ini dibagi menjadi tiga paket pilihan Gold, Silver, dan Platinum.

Chief Marketing Officer Jagadiri, Yuda Wirawan mengungkapkan bahwa kebanyakan asuransi kesehatan yang berkembang di masyarakat saat ini menjadi beban dan mahal, konsumen harus mengambil paket asuransi yang sudah ada, tanpa pilihan.

“Seharusnya masyarakat Indonesia bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, dari mulai harga premi dan manfaat yang bisa dipilih, sehingga asuransi bisa semakin menjangkau masyarakat luas,” kata Yuda, berdasarkan rilis yang diterima tribun-timur.com, beberapa waktu lalu.

Melengkapi produk asuransi kesehatan, Jagadiri juga meluncurkan Jaga Sehat Tropis yang melindungi konsumen dari 11 penyakit tropis yakni chikungunya, malaria, DBD, zika, campak, rubella, penyakit KTM atau flu Singapura, difteri, hepatitis A, demam Thypoid, dan cacar air.

Perlindungan tersebut dibandrol premi mulai dari Rp 26 ribu untuk masa pertanggungan selama tiga bulan. (*)