Lomba Karaoke Antar SKPD Gowa, Juara I Disabet Dinas Perhubungan

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - Kemeriahan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 terlihat pada lomba Karaoke antar SKPD yang digelar Pemkab Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Rabu (8/8/2018).

Sejak pagi hingga sore, 27 peserta yang terdiri dari 15 Staf SKPD dan 12 pejabat sselon menunjukkan kebolehannya di bidang tarik suara.

Bahkan ada satu peserta dapat rejeki nomplok karena ikut disawer dari para pejabat yang menonton.

Kehebohan makin terlihat ketika Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Priska Paramita Adnan, sekaligus juri turut menyumbangkan suaranya.

Baca: Pamit Hendak Mancing Ikan, Petani Ini Ditemukan Tewas Dekat Bendungan Bili-bili Gowa

Dengan membawakan dua buah lagu yaitu I Will Always Love You dan Sayang dari Via Valen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Muchlis juga tak mau kalah mempersembahkan dua lagu yakni Parlente dan Percuma berduet dengan Nurliah istrinya.

Diakhir lomba, Dewan juri membacakan hasil juaranya dengan mengumumkan juara tingkat staf.

Juara 3 Dinas Perumahan dan Pemukiman, Juara 2 Dinas Peternakan dan Juara I Dinas Perhubungan.

Juara tingkat Eselon, Juara 3 Dinas Capil, Juara 2 Dinas Perikanan, dan Juara 1 Dinas Perhubungan.(*)