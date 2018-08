Jadwal Lengkap Asian Games 2018 Cabang Sepakbola: Indonesia vs Taiwan, Jepang vs Nepal

TRIBUN-TIMUR.COM-- Asian Games 2018 akan dibuka sebentar lagi.

Khusus cabang sepakbola, kick-off pekan ini.



Pertandingan pertama sepakbola di Asian Games 2018 akan berlangsung, Jumat (10/8/2018) antara Laos vs Hongkong.

Duel itu digelar di Stadion Patriot Chandrabhaga, Jumat sore pukul 16.00 WIB.

Setelah itu, Palestina akan berhadapan dengan Taiwan di stadion yang sama.

Indonesia akan menjalani laga pertama di Grup A melawan Taiwan, Minggu (12/8) malam pukul 19.00 WIB.

Berikut ini jadwal sepakbola di Asian Games 2018.

Grup A



10 Agustus 2018

Laos vs Hongkong

Palestina vs Taiwan



12 Agustus 2018

Palestina vs Laos

Taiwan vs Indonesia



15 Agustus 2018

Hong Kong vs Taiwan

Indonesia vs Palestina



17 Agustus 2018

Hongkong vs Palestina

Laos vs Indonesia



20 Agustus 2018

Taiwan vs Laos

Indonesia vs Hong Kong



Grup B



14 Agustus

Uzbekistan vs Banglades

Thailand vs Qatar



16 Agustus

Banglades vs Thailand

Qatar vs Uzbekistan



19 Agustus

Banglades vs Qatar

Thailand vs Uzbekkistan



Grup C



14 Agustus

China vs Timor Leste

UEA vs Suriah



16 Agustus

Timor Leste vs UEA

Suriah vs China



19 Agustus

Timor Leste vs Suriah

UEA vs China



Grup D



14 Agustus

Vietnam vs Pakistan

Jepang vs Nepal



16 Agustus

Pakistan vs Jepang

Nepal vs Vietnam



19 Agustus

Pakistan vs Nepal

Japan vs Vietnam



Grup E



15 Agustus

Kirgistan vs Malaysia

Korea Selatan vs Bahrain



17 Agustus

Bahrain vs Kirgistan

Malaysia vs Korea Selatan



20 Agustus

Malaysia vs Bahrain

Korea Selatan vs Kirgistan



Grup F



15 Agustus

Arab Saudi vs Iran

Korea Utara vs Myanmar



17 Agustus

Iran vs Korea Utara

Myanmar vs Arab Saudi



20 Agustus

Iran vs Myanmar

Korea Utara vs Arab Saudi

Taiwan Tak Bawa Pemain Liga Inggris

Timnas U-23 Taiwan menjadi tim pertama yang tiba di Indonesia pada Selasa (7/8/2018), untuk mengikuti cabang sepak bola Asian Games 2018.

Ajang multi event terbesar se Asia tersebut khusus sepak bola akan mulai digelar pada Jumat (10/8/2018).