Dalam Sehari, Technoplast Produksi Tumbler Sebanyak 8.000 Unit

TRIBUN-TIMUR.COM, TANGERANG - PT Trisinar Indopratama, produsen plasticware terbesar di Indonesia dengan merek Technoplast mampu memproduksi tumbler (botol air minum) sebanyak 8.000 unit dalam sehari.

Dipaparkan GM Manufacturing Technoplast Hartadi Alamsyah, tumbler merupakan produk Technoplast yang paling laris di pasaran.

"Kami memproduksi sejumlah produk personal (untuk diri sendiri) seperti tumbler dan kotak makan. Tumbler merupakan produk dengan jumlah produksi dan penjualan tertinggi," katanya, Rabu (8/8/2018).

Dikatakan, dalam tiga bulan, perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 ini dapat memproduksi hingga 1,7 juta produk peralatan berbahan plastik.

"Soal berapa total waktu yang dihabiskan untuk sebuah produk agak susah mengukurnya, karena prosesnya tidak kontinyu atau tidak berkesinambungan. Satu produk biasanya terdiri atas 10-12 komponen," jelas Hartadi dalam Technoplast Factory Visit di Cikupa, Tangerang, Rabu (8/8/2018).

Tribun Timur berkesempatan melihat langsung proses pembuatan produk berbahan plastik.

Area produksi terbagi atas beberapa bagian di tiga lantai. Ada area assembly yang di dalamnya dilakukan proses perakitan komponen, injeksi mesin, area riset and development untuk melakukan proses quality control.

Adapula area untuk mold melakukan proses desain dan pencampuran bahan baku dan area untuk pengemasan produk.

Seusai tur, peserta kembali ke ruang meeting di lantai 3 bersama dewan Direksi Technoplast.

Hadir CEO Technoplast Sjamsoe Fadjar Indra, Director of Marketing and Sales Ellies Kiswoto, Director of Manifacturing Sjamsoe Tahar Indra. (*)