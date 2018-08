Adakan Simposium Internasional 2018, MarSave Unhas Datangkan Peneliti dari Empat Benua

Peneliti asing turut meramaikan Simposium Internasional 2018 di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (7/8/2018). Event ini digelar Marine Resilience and Sustainable Development (MarSave) Universitas Hasanuddin (Unhas).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Marine Resilience and Sustainable Development (MarSave) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Simposium Internasional 2018 di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (7/8/2018).

Ketua Panitia Simposium Prof Ir Rohani Ambo Rappe MSc, saat memberikan sambutan menjelaskan, kegiatan tersebut dihadiri peneliti dan pembicara dari empat benua dan berbagai negara, seperti Amerika, Jerman, Belanda, Hongkong, dan Malaysia.

Baca: 83 Persen Prodi S1 Universitas Hasanuddin Sudah Terakreditasi A BAN-PT

Baca: Unhas dan UMT Malaysia Teken Kerja Sama Peningkatan Kualitas Kampus

Dikutip dari rilis panitia, Rohani yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Unhas tersebut mengharapkan, output kegiatan ini adalah publikasi prosiding terindeks scopus.

"Semoga simposium ini dapat melahirkan rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," ujar peraih Peneliti Terbaik Unhas tersebut.

Ketua Panitia Simposium Prof Ir Rohani Ambo Rappe MSc (handover)

Tema kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor IV Universitas Hasanuddin, Prof Nasrum Massi itu adalah, Memperkuat Ketahanan Laut untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Usai acara seremonial, kegiatan diskusi pun dimulai. Ada tiga sesi diskusi yakni membahas keanekaragaman hayati laut, konservasi laut, dan pengelolaan sumber daya pesisir.

Baca: Tangani Korban Gempa Lombok, Tim Medis Unhas Bakal Operasi 300 Pasien Patah Tulang

Baca: Unhas Kirim Tim Medis ke Lombok, Dipimpin Prof Idrus Paturusi

Pemateri pertama dibawakan Guru Besar Essex University United Kingdom (UK), Prof David J Smith. David membawakan materi tentang strategi konservasi karang.

"Selama tahun 2016, dunia telah menyaksikan peristiwa pemanasan global. Akibatnya, terjadi kematian dan pemutihan karang massal. Untuk itu kami akan memeriksa tren jangka panjang habitat terumbu karang dan khususnya dampak dari ENSO events di lokasi penelitian,” katanya.

Pemateri dari luar negeri saat acara Simposium Internasional 2018 di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (7/8/2018). Kegiatan ini digelar Marine Resilience and Sustainable Development (MarSave) Universitas Hasanuddin (Unhas) (handover)

Selain David, pemateri lain yang mengisi simposium ini beberapa pengajar dari University of Amsterdam Dr J Arie Vonk, Victoria University of Wellington Dr James Bell, dan University of West Florida, Prof Wayne Bennett.

Lalu, dari Uppsala University Prof Peter Lindblad, Alfred Wegener Institute Dr Dominik Kneer, Universiti Trengganu Malaysia Prof Noraini Mokhtar, University of Washington Dr Alan White, dan The University of Hong Kong Dr Yvonne Sadovy.

Baca: Kenalkan Alisha, Mahasiswi FKM Unhas Peserta Yokohama City University Summer School

Baca: NA Lepas 500 Mahasiswa KKN Unhas dan UGM di Anjungan Pantai Seruni

Setelah diskusi, acara dilanjutkan dengan kelas yang terdiri atas lima sesi. Kelas pertama membahas perikanan dan budidaya perikanan yang berkelanjutan dan tangguh.

Kelas kedua, memahami dan mengatasi perubahan iklim dan pengasaman laut, serta sistem sosio-ekologis yang tangguh.

Kelas ketiga, keanekaragaman hayati laut, biologi, ekologi dan konservasi laut. Kelas keempat membahas wisata bahari, pengolahan pasca panen dan penyakit serta bioteknologi. Kelas kelima tentang ilmu kelautan, perikanan dan mata pencaharian. (*)