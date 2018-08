Liga Inggris Segera Bergulir, Pekan Pertama Big Match Arsenal vs Man City!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kompetisi Liga Inggris 2018-2019 segera bergulir. Pekan pertama akan dimulai Sabtu (11/8/2018) mendatang.

Sebagai penanda bergulirnya kompetisi Liga Inggris, sudah berlangsung laga Community Shield antara juara Liga Inggris 2018, Manchester City, lawan kampiun Piala FA, Chelsea, di Wembley Stadium, London, Minggu (5/8) malam WITA.

Hasilnya, Manchester City juara setelah mengalahkan The Blues Chelsea 2-0.

Striker timnas Argentina, Sergio Aguero, memborong dua gol Manchester City.

Tim Arsenal akan menjamu Manchester City pada laga pertama Liga Inggris (GETTY)

Pada pekan pertama, Manchester United (MU) yang akan tampil di kandang, Sabtu (11/8), langsung menghadapi ujian berat melawan Leicester City.

Meski Leicester City kehilangan beberapa pilarnya, seperti Riyad Mahrez yang pindah ke Manchester City, pelatih Jose Mourinho harus tetap mewaspadai ancaman Jamie Vardy dan kawan-kawan.

Laga big match akan berlangsung sehari kemudian, Minggu (12/8/2018).

The Gunners Arsenal akan menjamu juara bertahan, Manchester City, yang tetap dilatih Pep Guardiola.

Seperti halnya Manchester City yang makin percaya diri mengarungi kompetisi musim ini setelah memenangi trofi Community Shield, Arsenal juga pantas diperhitungkan.

Pemain Manchester City berlatih (MANCHESTER CITY FC-GETTY)

Di tangan pelatih baru, Unai Emery, yang menggantikan Arsene Wenger, Arsenal tampil meyakinkan pada turnamen pra-musim International Champions Cup 2018.

Arsenal mencatat dua kali kemenangan, lawan PSG dan Chelsea. Hanya kalah adu penalti lawan Atletico Madrid. (*)

Sabtu, 11 Agustus 2018



03:00 (WITA) Manchester United vs Leicester City

19:30 Newcastle United vs Tottenham Hotspur

22:00 AFC Bournemouth vs Cardiff City

22:00 Fulham vs Crystal Palace

22:00 Huddersfield Town vs Chelsea

22:00 Watford vs Brighton & Hove Albion

Minggu, 12 Agustus 2018

00:30 (WITA) Wolverhampton Wanderers vs Everton

20:30 Liverpool vs West Ham United

20:30 Southampton vs Burnley

23:00 Arsenal vs Manchester City