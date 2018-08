Jelang Pemilu 2019, Panwas Jeneponto Temukan 2.047 Data Pemilih Bermasalah

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Jeneponto menemukan data bermasalah pada penetapan data pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan KPU Jeneponto.

Dari hasil pengawasannya, Panwaslu Jeneponto menemukan 2.047 data wajib pilih yang bermasalah.

"Hasil pengawasan dan pencermatan jajaran Panwaslu Jeneponto terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan KPU dan diumunkan kemasyarakat kita menemukan sejumlah data pemilih yang bersoal atau terdaftar lebih dari satu kali," kata Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful dalam rilisnya, Selasa (07/08/2018).

Menurutnya, data yang bermasalah itu terdiri dari data ganda ganda internal TPS, ganda antar TPS, ganda antar Desa dan ganda antar kecamatan, yang totanya sangat signifikan.

"Jumlah data bermasalah yang kami temukan itu terdiri dari data ganda antar desa 236, ganda antar TPS 934, ganda internal TPS 483 dan ganda antar kecamatan 394. Untuk itu, temuan ini kami telah merekomendasikan ke KPU dan kami minta untuk membersihakan data-data yang bersoal tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap," jelasnya.

Saiful mengatakan, data yang direkomendasikan itu, data by name by addres. Dan menurutnya pada tahapan pengumuman DPS, Panwas Jeneponto telah merekondasikan sejumlah data pemilih yang bersoal, tapi kembali terdapat data bermasalah pada DPSHP yang telah diumumkan.

"KPU Jeneponto harus menindak lanjuti data yang direkomendasikan itu, agar pada Pemilu 2019 tidak ada yang kehilagan hak pilihnya. Demikian pula pemilih yang tidak bersyarat harus dibersihkan dari DPT, kita berusaha menutup segala ruang yang dapat dipersoalkan dikemudian hari terkait dengan daftar pemilih," tegas Saiful.

DPSHP yang ditetapkan KPU Jeneponto sebanyak 272.212 wajib pilih, terdiri dari 131.477 laki-laki dan 140.735 perempuan.