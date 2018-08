AHM Sabet 19 Medali di TBCCI 2018, Masuk 4 Besar Perusahaan Terbaik

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Astra Honda Motor (AHM) berhasil meraih 19 medali di ajang bergengsi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2018.

Dengan raihan ini, AHM dinobatkan sebagai 4 besar perusahaan terbaik dalam memberikan layanan bagi konsumen di seluruh Indonesia melalui Contact Center Honda.

Penghargaan bagi performa terbaik Contact Center Honda diserahkan di Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Dalam rilis AHM, Senin (6/8/2018), sebanyak 19 penghargaan yang berhasil didapatkan yaitu 10 medali Platinum, 2 medali Gold, 3 medali Silver dan 4 medali Brozen.

Pada Kategori Korporat, AHM menyabet 4 penghargaan tertinggi untuk bidang The Best Operation, The Best Business Contribution, The Best People Develoment, dan The Best Employee Engagament.

Pada kategori ini, medali Silver diberikan untuk bidang The Best Technology Innovation dan medali Bronze di bidang The Best Social Media.

Di kategori Individual, penghargaan tertinggi dengan medali Platinum diperoleh pada lima bidang, yakni Best of The Best Team Leader, The Best Customer Service, Best of The Best Team Leader Customer Service, The Best Supervisor dan The Best Manager Customer Service.

Medali Gold diraih di bidang The Best Agent dan The Best Social Media Agent, serta medali Bronze untuk bidang Best of The Best Support atau Trainer dan Best of The Best Supervisor.

Pada kategori Teamwork, AHM meraih medali Platinum di bidang The Best Telesales, medali Silver pada bidang The Best Reporting dan medali Bronze untuk bidang The Best Scheduling.