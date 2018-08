The Rinra Launching Kampung Losari di Lantai 3, Ini Sajiannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program kuliner 'Kampung Losari' The Rinra Makassar resmi dibuka, Sabtu (4/8/2018).

Bertempat di lantai 3, Ka Ba Na Outdoor Area hotel berbintang lima tersebut.

Program unik yang diusung manajemen The Rinra tersebut menyajikan beragam sajian menu barbeque dan berbagai jenis menu makanan khas Indonesia hanya dengan Rp 268 ribu per orang.

Program Kampung Losari tersebut menghadirkan sedikitnya 30 jenis menu.

Di antaranya orek tempe, sayur Tuttu khas Enrekang, nasi uduk, pisang ijo, sarabba, aneka gorengan serta menu utama berupa jenis-jenis hasil laut seperti ikan, cumi, kepiting dan banyak lainnya.

Suasana kampung di program kuliner tersebut begitu terasa dengan adanya berbagai macam dekorasi seperti rumah-rumahan sawah yang dilengkapi dengan gabah serta jala yang biasa digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan.

Ditambah dengan sajian musik keroncong yang dimainkan secara live, Kampung Losari benar-benar memanjakan pengunjung yang menikmati sajian kuliner yang begitu banyak dan bervariasi.



“Kami juga memberikan penawaran khusus berupa buy 10 get 1 free serta diskon 15 persen untuk tamu yang menginap dan ingin menikmati sajian barbeque all you can eat di Kampung Losari," kata Marcom Manager The Rinra, Azis.

"Kedepannya benefit lain juga akan diberikan seperti diskon khusus bagi pengguna kartu kredit bank tertentu," lanjut Azis saat dikonfirmasi Tribun Timur, Minggu (5/8/2018).



Program Kampung Losari tersebut dapat dinikmati setiap Sabtu malam di The Rinra. Pihak hotel cukup optimis dengan hadirnya program kuliner unik ini, revenue dan okupansi dapat terus meningkat.(rul)