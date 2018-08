Nasruddin Sirajuddin Terpilih Ketua FK LPM Tallo Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nasruddin Sirajuddin Terpilih Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tallo Makassar

Pemilihan Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Tallo Kota Makassar, Minggu (5/8/2018) berlangsung seru.

Sebanyak 16 perwakilan memberikan suara. Terdiri dari 15 suara ketua LPM se-Kecamatan Tallo.

Satu suara lainnya adalah suara dari Camat Tallo yang diwakili Plt Camat Tallo Benyamin B Turupadang, S.STP.

Tiga kandidat bersaing memperebutkan ke-16 suara ini.

Masing-masing No Urut 1 Andi Emil Salim, No Urut 2 Nasruddin Sirajuddin, dan No Urut 3 Idham Ali Arif.

Pemilihan digelar di aula kantor Camat Tallo.

Pemilihan dihadiri 15 lurah di Tallo, sekretaris dan bendahara LPM se-Tallo.

Plt Camat Tallo Benyamin B Turupadang, S.STP, berharap pemilihan ini justeru mempersolid LPM tidak sebaliknya.

"Harapannya FK LPM jadi wadah menguatkan program kerja untuk kesejahteraan pemuda dan masyarakat," kata Benyamin.

Hasilnya, Nasruddin Sirajuddin terpilih dengan tujuh suara. Sementara Emil meraih 5 suara dan Idham 3 suara. Satu suara abstain.(TRIBUN-TIMUR.COM)

