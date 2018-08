Kamar di The Rinra Mulai Rp 973 Ribu, Gratis Panahan

Menyambut Hut-73 tahun Indonesia, Hotel The Rinra Makassar menghadirkan program Kampung Losari di Blue Lemon Terrace, salah satu tempat recommended di The Rinra dengan tawaran view menarik.

Makassar, Tribun - Hotel The Rinra menawarkan paket harga kamar yang khusus berlaku sepanjang bulan Agustus.

Paket kamar dibanderol Rp 973 ribu per kamar per malam untuk tipe kamar Deluxe setiap Minggu hingga Kamis.

"Harga tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan serta sajian makanan tradisional pada saat tamu check in. Tak hanya itu, dengan harga tersebut, tamu-tamu yang menginap sudah dapat menikmati fasilitas kolam renang di Infinity Pool," katanya.

Istimewanya lagi, dalam rangka menyambut perhelatan Asian Games yang akan dimulai pada tangggal 18 Agustus 2018 di Palembang dan Jakarta, The Rinra bekerjasama dengan SS Archery yang merupakan tenant di Mall PIPO menyediakan wahana panahan.

"Tamu-tamu yang menginap pada tanggal 17 Agustus akan mendapatkan 1 voucher gratis bermain panahan sebanyak 5 kali tembakan. Selain itu, pada tanggal 17 hingga 19 Agustus nanti, The Rinra juga akan menghadirkan aneka permainan tradisional bagi tamu-tamu yang menginap," tuturnya. (uma)