Forsmabar Selayar Gelar Turnamen Sepak Bola, Ini Hadiahnya

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Forum Silaturahmi Masyarakat Barugaia Selayar (Forsmabar) menggelar turnament Sepak Bola Barugaia Cup II di Lapangan Pemuda Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), 4-15 Agustus 2018.

Sekretaris panitia, Andi Rusman mengatakan bahwa tujuan lomba sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan mencari bibit-bibit pemain sepak bola untuk kejayaan sepak bola di Kepulauan Selayar.

"Adapun jumlah peserta 31 tim, dari setiap kecamatan daratan ada perwakilannya," kata Andi Rusman melalui telepon kepada Tribunselayar.com, Sabtu (4/8/2018).

Ia menambahkan bahwa hadiah juara 1 uang pembinaan Rp 15 juta plus piala bergilir, juara 2 uang pembinaan Rp 10 juta plus medali, juara ke 3 uang pembinaan Rp 7 juta plus medali dan juara 4 uang pembinaan Rp 5 juta plus medali.