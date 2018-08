All New Terios Custom Akan Dipamerkan di GIIAS Makassar

All New Terios Custom di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 sedang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Pameran otomotif tersebut akan berlangsung hingga Minggu (12/8/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM MAKASSAR - Salah satu koleksi terbaru Daihatsu yang dipamerkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di Tangerang ialah All New Terios Custom.

Varian baru dari Daihatsu Terios tersebut dikembangkan dengan konsep Compact 7-Seater SUV sehingga All New Terios Custom diklaim kendaraan paling sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Sama seperti All New Terios keluaran sebelumnya, All New Terios Custom juga dibekali dengan mesin generasi terbaru yaitu 2NR-VE 1.500 cc yang semakin irit dengan performa tetap optimal.

Dalam produksinya, All New Terios Custom tersedia dalam bentuk warna Icy White dengan aksen Red Body Stripe yang sesuai dengan tren warna otomotif di Indonesia saat ini.

Di GIIAS, Tangerang yang akan berlangsung hingga Minggu 12 Agustus mendatang varian baru Daihatsu Terios tersebut dijual dengan harga Rp 240.300 juta untuk tipe M/T dan Rp 250.300 juta untuk tipe A/T.

Koleksi terbaru PT Astra Daihatsu Motor (ADM) tersebut juga akan dipamerkan di Makassar pada 21 Augustus 2018 mendatang di Celebes Convection Center (CCC), Jl Metro Tanjung Bunga.

"Untuk Terios Custom juga sudah bisa di pesan untuk wilayah Indonesia Bagian Timur," kata Kepala Astra Internasional (AI) Daihatsu Sales Operation (DSO) Indonesia Bagian Timur (IBT), Tulus Pambudi, Sabtu (4/8/2018).

"Untuk wilayah IBT taking SPK sudah bisa dilakukan, saat GIAS di Makassar pada 21 Agustus nanti, All New Terios Custom akan dipamerkan juga," lanjut Tulus Pambudi memberikan keterangan.