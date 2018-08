Terungkap Identitas Ibu Hamil yang Dielus-elus Jokowi di Rumah Sakit Tempat Kahiyang Melahirkan

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah kesibukannya, Presiden Joko Widodo beberapa kali ke Rumah Sakit YPK Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat.

RS YPK Mandiri adalah rumah sakit tempat Kahiyang Ayu melahirkan.

Jokowi datang untuk menengok cucu keduanya yang berjenis kelamin perempuan.

Kehadiran Jokowi di RS YPK Mandiri rupanya memberi kenangan spesial bagi seorang ibu hamil.

Ibu hamil itu bertemu dan sempat berbincang dengan Jokowi dan ibu negara, Iriana Jokowi.

Tak sekedar berbincang, perut hamil itu hamil itu bahkan dielus elus oleh Jokowi.

Hal itu diungkapkan oleh pria yang diduga suami dari ibu tersebut di akun Instagramnya, @aelansurbakti, Kamis (2/8/2018) malam.

Pria itu mengunggah sejumlah foto yang memperlihatkan Jokowi berbincang dengan ibu hamil yang diduga istri wanita tersebut.

"What a gratefull night.... Baby disayang2 Mr. President....

From haiii to good byeee

Congrats and big thanks Mr. President and Mrs. Iriana Jokowi.....," tulis akun@aelansurbakti.

Perempuan hamil itu sendiri bernama Tantri Moerdopo.

Di akun instagramnya Tanteri juga memposting foto saat bertemu Jokowi.

Ia mengngkapkan rasa syukurnya karena calon bayinya dielus seorang presiden dan ibu Iriana.