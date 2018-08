Semarakkan Kemerdekaan RI, Bosowa Taksi Gelar Paket Merdeka Kepemilikan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bosowa Taksi kembali memberikan penawaran terbaik khusus di Agustus untuk Anda, melalui Promo Paket Merdeka Kepemilikan (Pameran).

Bosowa Taksi memproklamirkan program cicilan kepemilikan mobil.

Tim recruitment, Burhan via WhatsApp, Jumat (3/8/2018) menuturkan, promo ini khusus untuk tipe mobil Toyota All New Limo tahun 2015.

"Dimana Bosowa Taksi memberi penawaran berupa top down payment (TDP) ringan yang hanya sebesar Rp 2 juta saja, cicilan ringan hanya Rp 160 ribu perhari dengan tenor hingga 4 tahun," katanya.

Syarat untuk mengikuti program ini adalah menjadi pengemudi untuk selama minimal masa cicilan dan unit yang digunakan sesuai dengan identitas taksi tanpa ada perubahan pada tampilan kendaraan.

"Dalam penawarannya, selain memberikan kemerdekaan kepemilikan, Bosowa Taksi juga memberi kemerdekaan kemudahan untuk perawatan mobil dengan bengkel dan mekanik yang handal, kemudahan menerima orderan online dari pelanggan serta banyaknya pangkalan standby yang tersedia," katanyam

Adapun beberapa persyaratan yang ditetapkan bagi calon pengemudi untuk mengikuti program ini antara lain membuat surat lamaran, menyerahkan foto copy KTP, foto copy kartu keluarga (KK), foto copy SIM A (Umum/Biasa), dan SKCK yang masih berlaku serta ijazah terakhir.

"Selain itu Bersedia rumahnya di survey (diutamakan rumah sendiri sesuai alamat dan KK)," katanya. (*)