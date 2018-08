Resmi, 13 Jurnal Ilmiah di UIN Alauddin Terima Sertifikat Akreditasi Nasional, Ini Nama-namanya!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 13 pengelola jurnal di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menerima sertifikat jurnal ilmiah terakreditasi nasional dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kamis (2/8/2018).

Sertifikat akreditasi jurnal ilmiah nasional tersebut diserahkan oleh Kasubdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah, Kemenristekdikti Dr Lukman mewakili Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan di Swiss-Belhotel, Makassar.

Dikutip dari rilis yang diterima tribun-timur.com, Kamis (2/8/2018), Lukman mengatakan jurnal yang telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Kemenristek Dikti, memiliki masa berlaku selama lima tahun.

"Sertifikat jurnal yang diserahkan hari ini berlaku selama lima tahun dan dapat mengajukan perbaikan peringkat sebelum masa akreditasinya berakhir," ungkapnya.

Ketua Tim Pendamping Jurnal Online UIN Alauddin Taufiq Mathar, mengungkapkan rasa syukur atas prestasi pengelola jurnal yang didampinginya.

"Kami sangat bersyukur karena perjuangan dan kerja keras pengelola jurnal sejak tahun lalu akhirnya memperoleh hasil,” ujar Taufiq.

“Kami mulai menata ulang kembali mekanisme tata kelola jurnal ilmiah dengan menyesuaikan sesuai pedoman akreditasi yang berlaku,” tambahnya.

“Semua usaha kami kini telah membuahkan hasil dengan memperoleh status jurnal terakreditasi Nasional dari Kemenristekdikti," ungkapnya dengan rasa senang. (*)

Jurnal ilmiah tersebut adalah

1) Jurnal Adabiyah

2) Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

3) Al-Kimia

4) Biogenesis: Jurnal Ilmiah Biologi

5) ETERNAL: English, Teaching, Learning and Research Journal

6) Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan

7) Jurnal Biotek

8) JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)

9) JPP (Journal Politik Profetik)

10) Jurnal Iqtisaduna

11) Jurnal INSTEK (Informatika Sains dan Teknologi)

12) Jurnal MINDS: Manajemen Ide dan Inspirasi

13) Al-Sihah: the Public Health Science Journal