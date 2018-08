Pelti Sulsel Gelar Kejurnas Yunior Piala Peltha XXIV

Laporan wartawan Tribun timur Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR - Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (Pelti) Sulsel akan menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Yunior, memperebutkan Piala Peltha XXIV 2018.

Kejuaraan ini digelar dalam rangkaian menunjang Program Kerja Pengda. PELTI Sulsel khususnya dalam Bidang Pembinaan Yunior serta penyebaran dan pemerataan lokasi penyelenggaraan turnamen ke Kawasan Timur Indonesia, sehingga dapat diikuti oleh pemain-pemain tenis di kawasan tersebut.

Mulai tangga 12 hingga 18 Agustus 2018. "Piala Peltha adalah kegiatan turnamen tenis yunior nasional yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender turnamen P.P. PELTI, untuk meningkatkan frekuensi turnamen kelompok umur yunior yang bertaraf nasional maupun internasional, sehingga dapat menambah pengalaman bertanding dan sebagai wadah pengumpulan point untuk masuk dalam Daftar Peringkat Nasional Pelti (PNP),"ujar Penggagas, Julius Yunus Tedja, Jumat (3/8/2018) malam.

Adapun ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu dan Tempat Pertandingan.

Diselenggarakan mulai tanggal 12 s/d 18 Agustus 2018, di lapangan Tenis Karebosi, Jl. Kajaolalido, Makassar.

2. Jenis Pertandingan

Partai Tunggal dan Ganda Putra-Putri

Kelompok Umur 12 thn kebawah, (lahir tahun 2006)

Kelompok Umur 14 thn kebawah, (lahir tahun 2004).

Kelompok Umur 16 thn kebawah, (lahir tahun 2002).

Kelompok Umur 18 thn kebawah, (lahir tahun 2000).

3. Pendaftaran

Pendaftaran dibuka sejak dikeluarkannya pengumuman ini dan di tutup pada tanggal 11 Agustus 2018, setiap peserta wajib melampirkan fotokopi Akte/Ijazah terakhir serta memperlihatkan yang aslinya. Email : s.bosrah@gmail.com

4. SIGN IN.

Semua peserta diwajibkan SIGN IN untuk dimasukkan pada bagan pertandingan. SIGN IN dan Drawing dilaksanakan pada tanggal. 11 Agustus 2018 jam 09.00 – 14.00 wita di lapangan tenis Karebosi.

5. Uang Pendaftaran.

Biaya pendaftaran Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perorang (mendapatkan 1 lembar baju kaos), dapat mengikuti partai Tunggal dan Ganda.

6. Hadiah

Hadiah berupa : Trophy, Piagam, dan Barang/perlengkapan Tenis

7. Tempat pendaftaran

- Sekretariat Pengda. PELTI Sulsel, Lapangan Tenis Karebosi, Makassar

Jl. Kajaolalido, c/p. Sahril Hp. 085 338 488 381 (WA).

- PELTHA SPORT, Jl. BouleIvard Ruko Topaz 1 Blok F-78 Panakkukang Mas, Makassar

Telp. 0411-441210 Fax. 0411-424950.