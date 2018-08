Di GIIAS 2018, Daihatsu Usung Slogan Light You Up

Soichiro Okudaira, President of Daihatsu Motor Company, Ltd (DMC)-Japan.

TRIBUN-TIMUR. COM TANGERANG -Pameran otomotif, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang akan berlangsung hingga Minggu (12/8/2018).

Melalui kegiatan tersebut, Daihatsu tidak hanya memperkenalkan koleksi terbaru mereka namun juga mempertegas Slogan Global Daihatsu Group yaitu Light You Up yang mencerminkan visi baru Daihatsu kedepan.

Slogan global baru Daihatsu tersebut telah diperkenalkan tahun lalu, bertepatan dengan perayaan ulang tahun Daihatsu global, yaitu 1 Maret 2017. Slogan “Light You Up” memberikan dua pengertian.

Pertama 'cahaya' yang merefleksikan misi Daihatsu untuk bersinar dan memberikan cahaya untuk pelanggan sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan kata lain, Daihatsu akan fokus untuk memberikan produk dan layanan terbaiknya kepada setiap dan semua pelanggan.

Kedua 'ringan' artinya mobil Compact Daihatsu tidak membebani kehidupan pelanggannya dan lingkungannya, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pelanggan.

Daihatsu sangat fokus pada setiap pelanggan dengan memberikan yang terbaik pada produk, layanan, dan untuk lingkungan.

Sehingga Daihatsu dapat berada lebih dekat di hati masyarakat selaras dengan tagline “Daihatsu Sahabatku”.

“Kami terus bertekad dalam mewujudkan visi ini dan memasukkan semangat “Light You Up” ke dalam slogan global baru Daihatsu," kata Soichiro Okudaira, President of Daihatsu Motor Company, Ltd (DMC)-Japan.

"Kami berharap, Daihatsu dapat terus menjadi perusahaan yang paling dekat dengan pelanggan, dan berkontribusi bagi negara Indonesia,” lanjutnya.(*)