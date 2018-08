Daihatsu Pamerkan All New Terios Custom di GIIAS 2018

All New Terios Custom. Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 sedang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Pameran otomotif tersebut akan berlangsung hingga Minggu (12/8/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, TANGERANG -Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 sedang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Pameran otomotif tersebut akan berlangsung hingga Minggu (12/8/2018). PT Astra Daihatsu Motor (ADM) turut ambil bagian pada acara ini dengan memamerkan beberapa koleksinya.

Salah satu koleksi terbaru dari PT Astra Daihatsu Motor yang dipamerkan ialah All New Terios Custom. Generasi kedua LSUV Daihatsu ini sebenarnya sudah dipasarkan sejak akhir tahun 2017.

Namun pada pameran kali ini, PT Astra Daihatsu Motor memberikan sentuhan warna baru yang diklaim saat ini lagi tren di dunia otomotif yaitu Icy White dipadu aksen Red Body Stripe.

Sebelumnya, Daihatsu Terios telah mengalami beragam perubahan dimulai dari minor change pada Oktober 2010, Agustus 2013, Maret 2015, Februari 2016 dan full model change pada November 2017.

Tampilan eksterior All New Terios Custom terlihat semakin mewah dan modern yang dilengkapi dengan desain body kit baru antara lain front bumper guard with glossy black fog lamp cover.

Lalu black front grille with Chrome ornament, body color over fender, side stone guard, red body stripe, rear bumper guard with glossy black rear reflector cover, exclusive 'custon' emblem dan black muffler cutter.

Research & Development Executive Officer PT ADM, Pradipto Sugondo mengatakan, All New Terios Custom dikembangkan dengan konsep Compact 7-Seater SUV, yang klaim paling sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Sama dengan All New Terios keluaran sebelumnya, All New Terios Custom juga dibekali dengan mesin generasi terbaru yaitu 2NR-VE 1.500 cc yang semakin irit dengan performa tetap optimal," kata Pradipto Sugondo.(*)