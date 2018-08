Peluang Gasiba Bulukumba Makin Tipis di Liga 3 Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Tim Keseblasan Gasiba Kabupaten Bulukumba makin tipis setelah bermain imbang dengan Tim Keseblasan Toraja Utara di di Stadion Lapatau, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) 1-1 pada Rabu (1/8/2018).

Tim Gasiba harus menang melawan Tim Keseblasan tuan Rumah Persibo Bone jika ingin lolos pada babak semifinal.

"Gasiba Bulukumba harus menang jika ingin lolos ke Semifinal karena peluangnya sangat tipis saat ini," kata Asisten Pelatih Gasiba Bulukumba, Ronal Regeng, Kamis (2/8/2018).

Sebelumnya Gasiba Bulukumba belum pernah menang dalam laga per delapan besar pada Grup C, Liga 3 Sulsel. Gasiba Bulukumba imbang dengan Pinrang 2-2, Bulukumba VS BPD 1-2 dan terakhir imbang dengan Toraja Utara 1-1.

Regeng berharap agar warga Bulukumba dapat memberikan support, dukungan dan doa agar bisa menang atas tuan rumah Persibo Bone pada laga terakhir nanti. (*)