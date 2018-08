Menuju The New Sulsel, Prof Andalan: Transparansi dan Kolaborasi Itu Kuncinya

TRIBUN-TIMUR.COM - Prof Nurdin Abdullah (NA) lantang menyebut The New Sulsel untuk menamai pemerintahan yang akan dia emban bersama Andi Sudirman Sulaiman di daerah ini lima tahun ke depan.

“Dulu di Bantaeng, kita pernah bikin bersama Tribun Timur The New Bantaeng. Dan hasilnya sudah kita bisa lihat sekarang. Jadi The New Sulsel ini, konsepnya mirip yang dulu itu, cuma skalanya lebih besar,” jelas NA di redaksi Tribun Timur, Makassar, Rabu (1/8/2018).

Menurutnya, kalau dalam The New Bantaeng hanya mensinergikan program hingga le level camat untuk diimplementasikan ke lurah/desa hingga level dusun dan RT/RW, maka The New Sulsel akan mengkolaborasikan pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi kolaborasi, itu salah satu kuncinya. Pemprov bukan pemkab/pemkot ke-25 di Sulsel. Gubernur harus berperan sebagai suporting dan mengontrol kabupaten/kota. Ini yang terpenting,” tegas NA.

Menurutnya, The New Sulsel itu penegasan kepada masyarakat bahwa karya-karya yang ia persembahkan nanti ini tidak hadir karena kerja pemerintah semata.

Tapi karena ada masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan kebaikan daerah ini.

"Saya mau semua lebih tranparan, tidak ada yang disembunyikan. Setiap OPD yang ada wajib mempublikasikan ke publik (media) apa yang mereka kerjakan,” kata Bupati Bantaeng dua periode itu.

Dia memastikan akan berbagi peran dengan Sudirman.

Salah satu job yang disepakati nanti yakni urusan pemerintahan akan ditangani langsung oleh wakil gubernur.

NA akan lebih banyak memberikan konsep dan pemikiran-pemikiran untuk dilaksanakan oleh setiap OPD terkait.