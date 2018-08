Main di Trans Studio Theme Park Cuma Bayar Rp 73 Ribu, Ini Syaratnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Theme Park (TSTP) di Jl Metro Tanjung Bunga Makassar turut meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73.

Mengangkat tema Proud of Indonesia, berbagai kegiatan positif nan menarik siap digelar.

Sebut saja, promo Merdeka masuk TSTP dengan Harga Tiket Masuk (HTM) Rp 73 ribu sudah termasuk bermain di semua wahana sepuasnya. Berlaku hanya di Jumat (17/8/2018) khusus pengguna Telkomsel.

Caranya mudah, cukup dengan menunjukkan layanan jaringan Telkomsel yang tertera pada layar handphone.

Telkomsel menyediakan booth pembelian kartu perdana bagi pengunjung yang belum menggunakan Telkomsel sebagai operator selular miliknya.

General Manager TSTP Makassar, Luisito Hari Krisanto dalam rilisnya, Kamis (2/8/2018) menuturkan, berbagai program di Agustus ini diformulasikan dengan concern untuk memanjakan pengunjung.

"Kami terus berupaya memberikan tidak hanya kegembiraan berwahana saja, tapi ada nilai tambah yang didapatkan pengunjung ketika berkunjung mengabiskan waktu senggang bersama keluarga di sini," katanya.

Buktinya? Selain hadiah harian, bulanan, dan grand prize umrah atau wisata religi yang nantinya akan diundi pada Oktober.

"Kami secara khusus bekerjasama dengan pihak Telkomsel di perayaan kemerdekaan ini, tujuannya untuk menambah kualitas produk yang pelanggan peroleh. Value is the quality I get for the price I pay," katanya. (*)