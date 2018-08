Ini yang Buat Delegasi Parlemen Australia Tertarik Kerja Sama dengan Pemkot Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menerima delegasi Parlemen Australia, di Ruang Sipakallebi Balaikota Makassar, Kamis (2/8/2018).

Didampingi Konsulat Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews, delegasi ini menyampaikan rasa kagum dan ketertarikannya menjalin kerja sama dan mempererat hubungan bilateral Australia-Indonesia.

Salah satu faktor ketertarikan parlemen negeri kanguru ini adalah program protokol sentuh hati yang diterapkan Danny Pomanto dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

“Saya sangat tertarik dengan protokol sentuh hati untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Juga konsep Sombere and Smart City yang mana merupakan paduan cara berpikir dan hati dalam memimpin,” kata Anggota Parlemen Australia untuk Newcastle, Sharon Claydon MP.

Baca: Danny Pomanto akan Ganti Dua Direktur Perusda

Delegasi parlemen Australia yang menemui Wali Kota adalah Mr Ken O’ Dowd MP (Federal member for Flynn-Queensland- the National-Delegation Leader), Ms Sharon Claydon MP (Federal Newcastle- New South Wales-Australian Labor Party).

Senator Patrick Dodson (Senator for Western Australia-Australian Labor Party), Senator Dean Smith (Senetor for Western Australia- Liberal Party of Australia).

Menurut Richard Mathews, ketertarikan negaranya terus menjaga jalinan kemitraan dengan kota berjuluk Anging Mammiri ini di antaranya karena pertumbuhan ekonomi Makassar yang mencapai 8 persen per tahun.

“Ini pertanda baik, bahwa hubungan ini akan maju. Selain itu, Australia sangat aktif di sektor pendidikan karena merupakan pusat pendidikan karakter internasional. Apalagi kita tetangga terdekat, harapannya hubungan rakyat dan kerjasama mewakili institusi-institusi Australia bisa semakin erat,” tuturnya.

Baca: Delegasi Parlemen Australia Temui Wali Kota Makassar, Bahas Women Leaders

Sementara itu, Danny Pomanto membeberkan bahwa konsep Sombere dan Smart City, termasuk protokol sentuh hati yang diterapkan di Makassar diangkat dari warisan kultur lokal Makassar yang memiliki makna sangat dalam.

"Berkat hal tersebut, selain pertumbuhan ekonomi, partisipasi masyarakat yang meningkat, juga indeks kebahagiaan di kota ini juga sangat tinggi, mencapai 76 persen," ucapnya.(*)