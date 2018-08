Delegasi Parlemen Australia Temui Wali Kota Makassar, Bahas Women Leaders

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Delegasi parlemen Australia melakukan kunjungan resmi ke pemerintah kota Makassar, Kamis (2/8/2018).

Mereka diterima langsung Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, didampingi Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, bersama seluruh SKPD, camat, dan lurah se Makassar, di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, hubungan baik Makassar dengan Australia memang begitu dalam dan luas di berbagai sektor.

“Bukan kali ini saja Australia-Makassar menjalin hubungan baik di semua sektor. Jauh sebelumnya bahkan sudah pernah ada 50-an professor datang ke sini pertukaran tentang pendidikan dan reses terkait kawasan kumuh,” jelasnya.

Lanjut Danny, ke depannya bagaimana Australia dan Makassar semakin memperkuat sister city, sehingga pengusaha nantinya tidak lagi mesti mengurus izin ke pusat, melainkan ke sister city sebagai wadah yang lebih sistimatik dan mepermudah pengusaha bisa masuk ke Makassar.

Diketahui, kunjungan Delegasi ini dalam rangka mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Australia, khususnya di Makassar sekaitan dengan berbagai isu seperti, pemerintahan demokratis, promosi toleransi antar umat beragama, masalah sosial, kesehatan dan pendidikan, serta perkembangan ekonomi regional.

Secara khusus, Delegasi ini tertarik dengan tantangan dan kesempatan terkait pembangunan yang pesat di Indonesia Bagian Timur.

Di Makassar, agenda Delegasi Parlemen Australia ini termasuk pertemuan dengan Makassar Women Leaders Forum (Forum Pemimpin Perempuan Makassar) yakni, para alumni beasiswa Australia Awards yang mengikuti kursus pendek untuk pemimpin Islam perempuan dan toleransi antar umat beragama di Makassar.

Delegasi parlemen Australia yang menemui Wali Kota adalah Mr Ken O’ Dowd MP (Federal member for Flynn-Queensland- the National-Delegation Leader), Ms Sharon Claydon MP (Federal Newcastle-New South Wales-Australian Labor Party), Senator Patrick Dodson (Senator for Western Australia-Australian Labor Party), Senator Dean Smith (Senetor for Western Australia- Liberal Party of Australia). (*)