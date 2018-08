Toyota Pamerkan All New C-HR di Gelaran GIIAS 2018, Ini Keunggulannya

Toyota All New C-HR

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com Muh Azis Albar

TRIBUN-TIMUR.COM, BANTEN - PT Toyota Astra Motor (TAM) bakal kembali memamerkan produk barunya All New C-HR pada Gelaran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2018 yang bakal berlangsung 2-12 Agustus besok di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten.

Produk tersebut sudah diluncurkan sejak April lalu yang merupakan paduan Coupe dan SUV, menjadikan All New C-HR ini tampil dalam desain dan karakter yang jauh berbeda, melintasi stereotype produk yang saat ini ada.

Executive General Manager Toyota Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto, mengatakan arahan desain dalam balutan konsep Against Stereotype All New C-HR, menghasilkan penampilan dan gaya futuristik serta lebih emosional.

Mobil yang konsepnya secara global pertama kali diperkenalkan pada pameran otomotif Paris Motor Show 2014, menghadirkan semangat kegembiraan masyarakat.

C-HR pernah dihadirkan sebelumnya pada GIIAS 2016 dengan bentuk konsep dan setahun setelahnya tampil dengan bentuk produksi yang memikat.

"Desain body yang tegas membuat mobil ini tampak tampil lebih stylish dan mewah seperti motif berlian. Bodynya menampilkan aura yang kokoh dan lincah," kata Fransiscus Soerjopranoto dalam rilis medianya, Rabu (1/8/2018).

All New C-HR adalah perpaduan dari Coupe dengan karakter yang sleek dan lincah seperti yang terlihat pada bagian atas kendaraan, dan karakter mobil SUV yang tangguh pada desain bagian bawahnya.

Didukung engine 1.8L 2ZR-FBE dengan teknologi Dual VVT-i yang mampu mencapai power maksimum 141 ps/6400 rpm dan torsi 17,4 kgm/4000 rpm, All New C-HR menawarkan sensasi berkendara yang berbeda.

All New C-HR dilengkapi dengan transmisi 7 speed CVT dengan sequential shiftmatic yang membuat semakin nyaman saat dikendarai.