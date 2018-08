Smartfren Hadirkan Modem WiFi M6

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memenuhi tingginya minat masyarakat terhadap seri modem WiFi Smartfren, PT Smartfren telecom kembali menghadirkan seri terbaru dari keluarga modem seri "M" yang diberi nama Modem WiFi M6.

Meneruskan tradisi pendahulunya, Smartfren Modem WiFi M6 dilengkapi dengan kemampuan USB on the go, storage sharing, power bank, serta baterai 3250mAH yang mampu bertahan selama 20 jam penuh.

Setiap seri terbaru tentunya harus menghadirkan suatu penyempurnaan, demikian juga Smartfren Modem WiFi M6 yang kali ini dilengkapi dengan layar LED.

Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Timur, layar ini dihadirkan Smartfren untuk mempermudah pengguna mendapatkan informasi seputar MiFi M6, seperti melihat kualitas signal, kuota paket internet, nomor pelanggan, dan lainnya.

"Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2015, modem WiFi seri “M” dari Smartfren selalu mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat.

Tidak tanggung tanggung sudah 3.000.000 unit modem seri “M” berada di tangan pengguna.

"Karena itu kali ini kami hadirkan kembali seri terbaru modem WiFi M6 tentunya dengan penyempurnaan dan juga dilengkapi paket data menarik yang kami yakin dapat memenuhi kebutuhan komunikasi pengguna," ujar Hendy Hartono, Head of Device Planning Smartfren.

Dengan segala keunggulan yang ditawarkan Smartfren modem WiFi M6 ditawarkan dengan harga Rp 499 ribu, apabila pelanggan melakukan top up sebesar Rp 60 ribu maka pelanggan akan mendapatkan paket kuota internet full 4G 24 jam sebesar 22GB, terdiri dari bonus aktivasi 2GB, bonus top sebesar 4GB, kuota 4G 24 jam sebesar 8GB, dan kuota midnight juga sebesar 8GB. (*)