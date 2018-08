Penampilan Seni Budaya 7 Negara Meriahkan Pembukaan PIFAF 2018 di Polman

Polewali Mandar Internasional Folk and Art Festival (PIFAF) 2018, resmi dibuka di Stadion S Mengga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Rabu (1/8/2018).

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, POLEWALI - Polewali Mandar Internasional Folk and Art Festival (PIFAF) 2018, resmi dibuka di Stadion S Mengga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Rabu (1/8/2018).

Kegiatan yang akan dilangsungkan hingga 6 Agustus, dimeriahkan karnaval seni budaya tujuh negara anggota International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) yakni Indonesia, Kroasia, China Taipe, Polandia, Thailand, Latvia, dan Meksiko.

Ketujuah perwakilan negara tersebut secara bergantian menampilkan tarian seni budaya di atas panggung yang disediakan di tengah lapangan S Mengga.

Penampilan pertama dilakukan oleh Indonesia yang diwakili Sanggar Seni Komunitas Rumah Mandar Jogjakarta, disusul penampilan dance negara Kroasia, China Taipe, Polandia, Thailand, Latvia dan Meksiko.

Selain itu, dalam pembukaan ini juga dimeriahkan dengan penampilan Marching Band Bahana Swara Tipalayo, Kuda Kepang oleh Sanggar Seni Sugiwaras Wonomulyo dan ditutup dengan pertunjukan Sayyang Pattuduq (Kuda menari).

Pertemuan seni budaya dari tujuh negara tersebut, disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat yang hadir dalam pembukaan event tahunan Pemkab Polman ini, diantaranya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharudin Djafar, Kabid Humas Polda AKBP Hj. Mashura, Pewakilan Kementerian Pariwisata, Aprida Pelitasari.

Hadir juga Wakil Ketua DPRD Sulbar Amran Salimin dan H. Haris Sinrin, Bupati Majene H. Fahmi Massiara, Bupati Polman H. Andi Ibrahim Masdar dan wakilnya H.M Natsir Rahmat, Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi, Kapolres Polman AKBP Muhammad Rifai dan sejumlah pejabat instansi vertikal di Sulbar.

Perwakilan CIOFF Indonesia Amar Aprisal menyampaikan, animo masyarakat dalam melestarikan kebudayaan yang dimiliki indonesia sebagai salah satu simbol budaya yang akan terus dijaga kelestariaannya.

"Tidak mudah festival budaya menjadi event internasional, tapi dengan dengan kerja keras Pemda Polman dan antusias masyarakatnya sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan,"kata Amar.