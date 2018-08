Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG-Harga telur ayam ras turun di Pasar TPI Selayar, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ( Sulsel).

"Harga telur ayam ras Rp 53 ribu per kilo turun Rp 48 ribu perkilo. Semenjak turun banyak pembeli, sehari habis 12 rak" kata pedagang sembako Santi melalui telepon kepada TribunSelayar.com, Rabu (01/8/2018).

Ia menambahkan bahwa harga telur ayam kampung tetap stabil Rp 60 ribu per rak, dan Rp 2.500 per biji. Untuk telur bebek stabil Rp 80 ribu per rak dan Rp 3.000 per biji.

Namun, Santi memperkirakan jelang lebaran harga telur ayam ras naik Rp 50 ribu per rak.

"Selain itu harga cabai tetap stabil seperti cabai keriting Rp 40 ribu per kilo, cabai besar Rp 30 ribu perkilo dan cabe rawit Rp 20 ribu per kilo,"tuturnya.