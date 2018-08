Gambus Tandai Pembukaan PIFAF 2018 di Stadion S Mengga Polman

Polewali Mandar Internasional Folk and Art Festival (PIFAF) 2018, resmi dibuka di Stadion S Mengga, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Rabu (1/8/2018). Pembukaan PIFAF ke-3 ini ditandai dengan pemukulan gambus oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) yang diikuti oleh 30 perwakilan sanggar seni lokal di Polman yang ikut meriahkan PIFAF 2018.

Pembukaan PIFAF ke-3 ini ditandai dengan pemukulan gambus oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM) yang diikuti oleh 30 perwakilan sanggar seni lokal di Polman yang ikut meriahkan PIFAF 2018.

Perwakilan Kementerian Pariwisata Aprida Pelitasari, Bupati Polman H. Andi Ibrahim Masdar dan Ketua DPRD Polman H. Fariruddin Wahid, turut mendampingi ABM melakukan pemukulan gambung di tengah lapangan Stadion S Mengga.

PIFAF tahun ini telah diikuti sebanyak enam negara anggota International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF) yakni Kroasia, China Taipe, Polandia, Thailand, Latvia, dan Meksiko.

Gubernur Sulbar Ali Baal mengatakan, pihak Pemerintah Provinsi akan terus berupaya membantu Pemerintah Polewali Mandar sehingga PIFAF dapat dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka memperkenalkan budaya Mandar ke mancanegara.

"Seterusnya kita akan membantu sehingga kegiatan ini dapat terus dilaksanakan, bahkan bukan hanya Polman tapi kita menginkan semua kabupaten dapat melaksanakan festival yang sama,"kata Ali Baal saat ditemui usai pembukaan.

Meski yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Kabupaten Polman, namun mantan Bupati Polman dua periode itu berharap seluruh kabupaten yang di Sulbar melibatkan diri dalam kegiatan ini.

"Baik Mamasa, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu kalau bisa ikut serta dalam kegiatan ini di tahun mendatang. Tapi mungkin tahun ini mereka belum ada persiapan,"ujarnya.

Olehnya, kata dia, selama kepemimpinannya di Sulbar akan terus memberikan support dan pembinaan kepada kabupaten yang memiliki sanggat seni binaan sehingga ke depan dapat melaksanakan kegiatan yang sama.

"Kita berharap juga, kegiatan ini dapat dinaikkan di level provinsi, karena ini dalam rangka promosi budaya kita. Juga sebagai wadah saling mengebal budaya antara negara satu dengan yang lain,"ucapnya.