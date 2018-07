Minyak Goreng Bimoli Hanya Rp 25 Ribu di Lotte Mart

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Ada penawaran menarik untuk Special Taste di Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar, berlaku syarat dan ketentuan. Penawaran hingga 1 Agustus 2018.

Pertama ada diskon 10 persen untuk produk seperti Hotel Beras Merah 2 Kg dari harga Rp 75 ribu menjadi Rp 67.500. Delmonte sambal 210 gram dari Rp 15.800 menjadi Rp 14 ribu.

Masih diskon 10 persen ada Best Tunaku 150 gram dari Rp 20.500 per kaleng menjadi Rp 18.400. Ayam Brand Tuna 185 gram dari Rp 28.200 per kaleng menjadi Rp 25 ribu.

Selanjutnya ada Maestro Mayonaise 100 gram dari 5 ribu per bungkus menjadi Rp 4.500. Sasa sambal asli, extra pedas 135 ml dari Rp 5.900 per botol menjadi Rp 4.700.

Sementara untuk BT Java cocoa powder 90 gram diskon 15 persen sehingga dari harga Rp 19 ribu menjadi Rp 16 ribu per kotak. Palmia Royal 200 gr dari Rp 6.500 menjadi Rp 5.500.

Lalu Bimoli Special 2L dari Rp 28.200 per pouch menjadi Rp 25 ribu. Filippo 250 ml dan 500 ml serta 1 liter harga mulai Rp 49.300 per botolnya.

Dan Sarimi Isi 2 goreng teri pedas 125 gr, goreng pecel 125 gr, goreng sate ayam 125 gr per bungkusnya seharga Rp 3.200 namun jika beli dua hanya Rp 5.500.(*)