Matahari Department Store Rilis Brand Pakaian Dalam Eksklusif untuk Wanita

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - PT Matahari Department Store Tbk meluncurkan Whiteberry-Style & Comfort Lingerie, Senin (31/7).

Produk tersebut merupakan brand intimate eksklusif terbaru untuk kebutuhan wanita.

Head of Marketing Communication and Fashion Director Matahari Department Store Imelda Like mengatakan, pihaknya menyadari bahwa pakaian dalam menjadi kebutuhan esensial bagi setiap wanita.

Namun, produk pakaian dalam wanita yang bermutu di pasaran kenyataannya dijual dengan harga yang tinggi.

Oleh karena itu, Matahari berinisiatif untuk menghadirkan produk pakaian dalam wanita yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

"Dengan kualitas bahan terbaik yang sangat nyaman dan tentunya sangat cocok untuk wanita-wanita Indonesia yang penuh percaya diri. Produk ini sangat baik, elegan, modern dan berkelas," kata Imelda melalui rilisnya.

Untuk iklim Indonesia yang tropis, pemilihan bahan menjadi sangat penting.

Itu sebabnya Whiteberry hadir dengan pilihan bahan katun dan microfiber yang tentunya mampu menyerap keringat dengan baik dan lembut di kulit.

Selain itu, Whiteberry juga hadir dalam koleksi "Lace Series" dengan mengkombinasikan aksen renda cantik yang halus dan lembut menambah kesan elegan, mewah dan memberikan rasa percaya diri bagi si pemakai.

Imelda menambahkan Whiteberry memiliki koleksi produk intimate lengkap, mulai dari bra, celana dalam, camisole dan lingerie, juga tersedia dalam beragam range ukuran yang lengkap.

Untuk mereka yang sporty sampai wanita feminine sekalipun harganya, mulai dari Rp 79.900 hingga Rp 279.900.

Seluruh koleksi Whiteberry dapat dibeli di hampir seluruh Matahari Department Store di Indonesia.

Di Makassar Matahari Department Store berada di Mal Panakkukang Makassar, Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar dan Mal GTC Tanjung Bunga Makassar.

"Produknya udah ada Pak," kata Asisten Store Manager Matahari Department Store Mal Ratu Indah Makassar, Devin Eliezer Ticoalu saat dikonfirmasi Tribun Timur.(*)