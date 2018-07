Bersama PMI Makassar, Four Points Adakan Aksi Donor Darah

Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar kembali realisasi program sosial kemanusian yaitu donor darah.

Kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan tersebut hari ini, Selasa (31/7/2018) dipusatkan di Ballroom Golden Lily Hotel Four Points, Jl Andi Djemma No.130 Makassar.

Manajemen Four Points Makassar bekerjasama dengan IMB Group dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar untuk mensukseskan acara tersebut.

“Acara donor darah ini sangat terbuka untuk umum, kami lakukan untuk mendukung kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat melakukan donor darah yaitu bisa meningkatkan sel darah merah, mencegah stroke, juga memperbarui sel darah baru," ungkap General Manager Four Points, I Gede Sujana.

"Tujuan kami adalah untuk bisa menolong mereka yang membutuhkan, karena setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan, disamping itu donor darah juga bisa menyehatkan," lanjutnya.

Aksi sosial tersebut diikuti oleh seluruh karyawan Four Points by Sheraton Makassar, tamu hotel dan karyawan IMB Group yang terdiri atas anak muda hingga orang tua.(*)