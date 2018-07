Anmum Materna Hanya Rp 42 Ribu di Lotte Mart

TRIBUN-TIMUR. COM MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar kembali tawarkan promo menarik untuk aneka susu, berlaku syarat dan ketentuan.

Promo hingga 1 Agustus 2018. Pertama ada promo turun harga Greendfields UHT 1 liter diskon 10 persen sehingga harga mulai Rp 17 ribu per kotak.

Begitu juga dengan Bendera UHT Sweeten Delight 225 ml diskon 25 persen sehingga harga turun dari Rp 4.900 per kotak menjadi Rp 3.650.

Selanjutnya Nutrilon Royal 3/4 800 gram harga per kaleng mulai Rp 146 ribu dari Rp 160 ribu. Anmum materna 200 gram dari Rp 46.700 per kotak menjadi Rp 42 ribu.

Lalu Sustagen Junior Tin 800 gram dari Rp 140 ribu per kaleng turun menjadi Rp 133.500. Indomilk UHT 190 ml per kotak harganya Rp 4.100 namun jika beli 3 hanya Rp 10 ribu.

Selain turun harga ada promo menarik lainya seperti Zee Up & Go Swiss Milk 20 ml ditawarkan dengan promo beli dua gratis satu untuk varian sama, harga per kotak Rp 3.800.

Vidoran UHT KID chocolate, strawberry 180 ml juga ditawarkan dengan promo beli dua gratis satu untuk varian sama, harga per kotaknya Rp 4 ribu.(*)