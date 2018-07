Keke Challenge Versi Merry Riana Jadi Trending, Apa sih Kata-katanya? Coba Lihat Videonya

TRIBUN-TIMUR.COM - Demam kiki challenge atau keke challenge di Indonesia rupanya tak hanya melanda kalangan pesohor seperti artis, namun juga motivator dan penulis seperti Merry Riana.

Namun kiki challenge atau keke challenge ala Merry Riana ini dilakukannya berbeda.

Jika sebelumnya sudah ada kiki challenge atau keke challenge berbeda dilakukan aktris Yuki Kato yang sambil disawer dan penyanyi Aura Kasih yang turun dari becak, maka Merry Riana melakukan yang hal berbeda lagi.

Konsepnya tetap sama seperti tantangan aslinya, yaitu keluar dari mobil yang sedang berjalan pelan, melakukan aksinya sambil diiringi lagu dan musik In My Feelings milik penyanyi Drake dan setelah beres pelakunya kembali masuk ke mobil.

Merry Riana (instagram/Merry Riana)

Bedanya, jika biasanya pelakunya setelah keluar mobil berjoget-joget di samping mobil sembari direkam video, maka Merry Riana tidak berjoget tetapi berbicara memberikan motivasi.

Di video itu, sesekali tangannya juga melakukan gerakan-gerakan khas keke challenge atau kiki challenge namun tak menari.

Lagu In My Feelings tetap terdengar namun volumenya pelan sambil mengiringi aksi Merry.

Melalui aksinya ini dia ingin menyampaikan motivasi tentang jodoh, status sebuah hubungan dan cinta.

Dia menyarankan agar kita, khususnya yang masih jomblo agar mencari orang yang benar-benar tepat, bukan dipandang dari materinya tetapi orang yang bersedia mendampingi kita dan mencintai kita.

Video itu dipostingnya di media sosialnya seperti YouTube dan Instagram, Minggu (29/7/2018) siang.

“Keke do you love me? drpd digantungin dan galau terus, mending cari dia yang benar2 tepat utk kamu. Carilah dia yang bukan hanya punya Lamborgini, tapi dia yang akan tetap bersamamu walaupun harus jalan kaki.

Dia yang bukan hanya kaya materi, tapi juga punya hati

Gimana menurut kamu? Semoga suka yaah dengan videonyaaa Tonton sampai habis dan saya tunggu komentarnya yaaah