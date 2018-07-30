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Golkar Sulsel Target 29 Kursi di Pemilu 2019

Partai Golkar Sulsel manarget tunggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Sulsel 2019.

Golkar Sulsel Target 29 Kursi di Pemilu 2019
HASIM
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Partai Golkar Sulsel manarget tunggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Sulsel 2019.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid mengatakan Golkar menarget 29 kursi.

"Target logis karena kita ingin menambah kursi dari 18, jadi ada pertambahan kursi di setiap dapil," katanya.

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Ia menjelaskan, efek Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel bakal memberikan hal positif ke Partai Golkar.

"Kami yakin akan ada efek positif, majunya Pak Nurdin (pemilihan gubernur Sulsel 2018) ini juga mensosialisasikan Golkar," katanya. (*)

Tags
Pemilu 2019
Golkar Sulsel
Kadir Halid
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
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