Golkar Sulsel Target 29 Kursi di Pemilu 2019
Partai Golkar Sulsel manarget tunggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Sulsel 2019.
HASIM
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Partai Golkar Sulsel manarget tunggi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Sulsel 2019.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Sulsel, Kadir Halid mengatakan Golkar menarget 29 kursi.
"Target logis karena kita ingin menambah kursi dari 18, jadi ada pertambahan kursi di setiap dapil," katanya.
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Ia menjelaskan, efek Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel bakal memberikan hal positif ke Partai Golkar.
"Kami yakin akan ada efek positif, majunya Pak Nurdin (pemilihan gubernur Sulsel 2018) ini juga mensosialisasikan Golkar," katanya. (*)
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana