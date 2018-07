Cara Mossad Agen Rahasia Israel Membunuh Target, dari Pasta Gigi Hingga Cuci Otak 

TRIBUN-TIMUR.COM - Cara Mossad Agen Rahasia Israel Membunuh Target, dari Pasta Gigi Beracun Hingga Cuci Otak

Demi menjalankan kepentingan negara yang super rahasia, biasanya negara memiliki pasukan khusus.

Mereke diperuntukkan menjalankan tugas intilejen dan operasi khusus untuk kepentingan politik maupun keamanan negara.

Rusia terkenal dengan KGB-nya, Amerika Serikat punya kesatuan Secret Service juga CIA.

Sementara Israel, punya Mossad.

Dilansir oleh The Daily Mail, Mossad diyakini telah melakukan 800 operasi rahasia 'hanya' dalam hitungan 10 tahun.

Unit intelijen dan keamanan Israel ini juga diyakini sebagai agen rahasia yang paling banyak membunuh target operasi.

Anggota Mossad memang sangat terlatih melakukan operasi yang melibatkan aksi pembunuhan.

Setiap operasi dilakukan dengan cara yang tak diduga oleh sasaran.

Sejumlah operasi rahasia Mossad itu dibeberkan secara rinci dalam buku berjudul Rise And Kill First: The Secret History Of Israel’s Targeted Assassinations, karangan jurnalis Ronen Bergman.

Bergman, menunjukkan beragam cara agen Mossad menghabisi sasaran mereka.