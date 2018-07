Terungkap, ini Sosok Calon Istri Denny Sumargo, Sederet Fakta dan Foto-fotonya

TRIBUN-TIMUR.COM - Denny Sumargo, mantan pebasket tanah air yang kini menjadi seorang aktor ini sudah memantapkan hati untuk menikah.

Kabar ini pun sempat mengejutkan publik dan penggemarnya.

Pasalnya, diketahui pria berusia 36 tahun ini jarang sekali pamer kemesraan ataupun memperkenalkan seorang wanita sebagai pacarnya di hadapan publik.

Namun lewat Instagram pribadinya pada 22 Juli 2018, Denny Sumargo mengumumkan pertunangan.

Di hari tersebut, Denny Sumargo mengunggah foto bersama seorang wanita.

Tak hanya sekedar foto, bahkan ia dan wanita tersebut pun saling berpelukan.

Yang lebih mengejutkan di tangan kiri Denny Sumargo memegang kotak yang berisi cincin.

Lokasi pemotretan ini pun ada di sebuah lapangan basket.

Seolah memperjelas status hubungan mereka, Denny Sumargo pun menuliskan catatan romantis perihal kejadian hari itu.

Ia dan sang wanita rupanya baru saja tunangan.

"The woman came out man’s rib.... Not from his feet to be walked on, not from his head to be superior, but from his side to be equal, under the arm to be protected, and next to the heart to be loved," tulis Denny Sumargo seperti dikutip Grid.ID (22/7/2018).

(Wanita itu keluar tulang rusuk manusia .... Bukan dari kakinya untuk berjalan, bukan dari kepalanya untuk menjadi superior, tetapi dari sisinya untuk menjadi sama, di bawah lengan untuk dilindungi, dan di samping jantung untuk menjadi dicintai)