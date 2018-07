Karena ini Deddy Corbuzier Tak Akan Pernah Undang Lucinta Luna dan Nurrani ke Hitam Putih

TRIBUN-TIMUR.COM - Deddy Corbuzier kerap menjadi pembicaraan publik karena konten-konten youtube dan instagram yang ia bagikan di dunia maya.

Seperti sebelumnya, Deddy sempat memberi kritikan kepada pemerintah soal atlet Indonesia yang ia anggap kurang mendapatkan perhatian.

Kritikan tersebut ia bagikan di laman instagram dan youtube-nya.

Kali ini, ia kembali menjadi sorotan karena membeberkan nama-nama yang tak akan ia undang untuk menjadi tamu di acara televisi bertajuk Hitam Putih yang mana ia merupakan seorang presenter di acara tersebut.

Acara tersebut termasuk yang digemari dan memberi banyak inspirasi untuk penontonnya.

Tak hanya mengundang selebriti tanah air, Hitam Putih juga mengundang orang yang viral dan berprestasi untuk menjadi bintang tamu.

Namun, Dilansir TribunWow dari saluran Youtube Boy William yang mengundang Deddy Corbuzier sebagai tamu di vlog 'Nebeng Boy', Deddy menyatakan tidak akan mengundang 2 nama selebriti tanah air sebagai bintang tamu di acara yang ia pandu.

Selebriti Indonesia yang pertama adalah Lucinta Luna.

Meskipun ia sedang viral, Deddy merasa bahwa Hitam Putih bukan panggung yang tepat untuk Lucinta Luna.

"Lucinta Luna, dia ngga akan pernah ada di acara gue. No, no, kecuali kalau gue khilaf, tapi no," kata Deddy.